شاهد .. فستان نانسي عجرم يقودها لأكبر موقف محرج في حياتها ..لن تصدق مالذي حدث معها أمام الجماهير - اتفرج الفيديو ؟

انت الان تتابع خبر فستان نانسي عجرم يقودها لأكبر موقف محرج في حياتها ..لن تصدق مالذي حدث معها أمام الجماهير - اتفرج الفيديو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفلة للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ أحيتها سابقاً وظهرت فيه على المسرح تحاولت ان تمسك بفستانها الاحمر بسبب الهواء القوي الذي هب فجأة من دون ان تكون قد حسبت هذا الحساب.

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وعبرت نانسي بكل عفوية عن هذا الموقف المضحك الذي حصل معها وهي تضحك: " ما كان في هوا مشان هيك البست هيدا الفستان، بس اليوم طلع الهوا.. قالولي شوب لهيك إلبست هيدا الفستان".

يذكر ان نانسي كانت قد أحيت حفلاً في قطر أمس وقدمت باقة من أجمل اغنياتها لمحبيها القطريين.74733461