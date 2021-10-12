شاهد .. معتصم النهار يشعل الأجواء بقبلات حميمية لزوجته علنا .. اتفرج

انت الان تتابع خبر معتصم النهار يشعل الأجواء بقبلات حميمية لزوجته علنا .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بأجواء مليئة بالرومانسية والحب، إحتفل الممثل السوري ​معتصم النهار​ بعيد ميلاد زوجته لين برنجكجي، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام لأجواء الحفل.

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وظهر لين مرتدية تيشيرت اسود وتنورة سوداء قصيرة، وتسريحة شعر ناعمة، وظهر معتصم النهار وهو يقبل زوجته بحب وحميمية، وكانت السعادة تملأ الأجواء.

وتفاعل المتابعون مع رومنسية معتصم النهار وزوجته، وتمنوا لزوجته لين العمر المديد بمناسبة عيد ميلادها، ودوام السعاد للثنائي.

يذكر أن الفنان معتصم النهار قد تحدث في المقابلات مؤخرا عن غيرة زوجته لين عليه من المعجبات، ولكن أكد على ثقتها به، وجاء هذا الحديث بسبب انتشار مقطع فيديو عن غزل متبادل بين معتصم والفنانة المصرية حورية فرغلي.

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