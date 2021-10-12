شاهد .. نسرين طافش تستنسخ اطلالة هيفاء وهبي لتوقع ابو هشيمة في شباكها...اتفرج

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تستنسخ اطلالة هيفاء وهبي لتوقع ابو هشيمة في شباكها...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من آخر جلسة تصوير قامت بها.

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وظهرت نسرين طافش في صورها الأخيرة بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون البني بنقشة " النمر " وتزينت بإكسسوارات عصرية زادتها جمالا وأناقة.

تفاعل الكثير من جمهورها على صورها الأخيرة عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشددين على جمالها وجاذبيتها وكتبت قائلة " احرص أن يكون لديك عقل حكيم ، روح حرة ، قلب دافئ ، و أحلام جامح.

من جهة أخرى ، تألقت الفنانة نسرين طافش مؤخرا بمهرجان الموريكس دور بإطلالة عصرية تصدرت محركات البحث حينها ، كما تستعد الفنانة لإطلاق فيلمها الجديد بعدانتهاء التوصير مؤخرا برفقة الفنان المصري خالد سليم بعنوان " في القلب ".

الجدير بالذكر ان الفنانة السورية نسرين طافش تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " وتصدر العمل الدرامي محركات البحث ، كما أحرز جزائز عدة لقة الحبكة الدرامية ودور الفنانة نسرين طافش والفنان حمادة هلال.

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