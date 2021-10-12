شاهد .. مفاجأة: طفل جديد في عائلة الوليد مقداد .. اسرة مقداد تحتفل بزوجة وليد وتنشر خبر حملها!(التفاصيل)

انت الان تتابع خبر مفاجأة: طفل جديد في عائلة الوليد مقداد .. اسرة مقداد تحتفل بزوجة وليد وتنشر خبر حملها!(التفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد تداول أنباء عن حمل زوجة الوليد مقداد، نجل خالد مقداد مالك قناة "طيور الجنة"، خرج الوليد مقداد بمقطع فيديو يحسم من خلاله هذا الجدل.



وأعلن الوليد مقداد، حمل زوجته نور غسان، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الادتماعي، خلال قضاء إجازتهما في اسطنبول.

وفي أغسطس/آب الماضي، ودع الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة العزوبية، ودخل القفص الذهبي بعد أقل من شهر بعد أن أعلن عودته إلى الأردن برفقة خطيبته نور من أجل التحضير لإقامة حفل الزفاف.79881438