شاهد .. الفنانة اللبنانية اليسار عبود :تستعرض جسدها بوصلة رقص مثيرة من أجل المال في الشارع!

انت الان تتابع خبر الفنانة اللبنانية اليسار عبود :تستعرض جسدها بوصلة رقص مثيرة من أجل المال في الشارع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت فنانة لبنانية شهيرة، وهي إليسار عبود عن ما يُطلب منها من إغراء في الملاهي الليلية.

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إليسار، وهي فنانة اشتهرت بغنائها في الملاهي الليلية، اكّدت ان العمل اختلف، وبات يتطلب إغراء الزبائن دوما.

ونشرت صفحة وينيه الدولة فيديو، ظهرت في الشابة وهي تقول: “أنا مش فلتانة، أنا أحاول تقديم ما يُفرح الناس بكل الطرق والوسائل”.

وكشفت أنّ أصحاب الملاهي والمطاعم يتصلون بها ويقولون لها: “نحنا ما بدنا صوتك، نحنا بدنا جسمك”، مؤكّدة أنّها لم تقبل بهذا الموضوع، وطالبت نقابة الفنانين بحمايتهم وعدم التعرض لهم.

وتابعت: “يريدوننا أن نجالس الزبائن ونقوم بإغرائهم، وأكثر وأن “نشلّح” السكارى منهم المال وبكل الوسائل”.

من جهة اخرى، هزّت فضيحة كبيرة المتابعين في مصر، بعد ما قام به ممثل مصري، إذ اغتصب 7 فتيات، لذلك اتّهم بهتك العرض والتّحرّش بهؤلاء، ما أثار اشمئزاز الرأي العام منه.84952412