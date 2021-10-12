شاهد .. الراقصة فيفي عبده تبدو عليها ملامح الرعب : تتحدث من داخل غرفتها عن خوفها الشديد من هذا الشيء( صورة)

انت الان تتابع خبر الراقصة فيفي عبده تبدو عليها ملامح الرعب : تتحدث من داخل غرفتها عن خوفها الشديد من هذا الشيء( صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانه فيفي عبده فيديو قصيرًا لها من داخل غرفة نومها (خاصية story)، ظهرت تتحدّث عن خوفها الشديد من الحسد وكأنها تعاني من فوبيا الحسد.



كتبت عبارة (بجد محسودة) ولم تمازح الجمهور، بل تكلمت بجدية وشرحت إيمانها المطلق بحسد بعض الناس منها.81049949



قالت إن صفحاتها الإلكترونيّة تتعرّض لمحاولة اختراق بسبب الحسد كما وصفت، وكثرة ما يقوله الناس عنها.



تفاعل معها الآلاف وبتنا نراها يوميًا تطلّ ببثٍ مباشر، ولأننا نحبها ونخاف على نجوميتها واسمها، ننصحها ألا تحرق نفسها كثيرًا عبر (السوشيال ميديا) وأن تحافظ على وقارها وتبقى نجمة في السماء لا تهبط لسابع أرض كما الكثير من النجمات اللاتي وقعن في فخ مواقع التواصل.



أما عن الحسد، فننصحها ألا تفكر كثيرًا بكيفية نظر الناس لها، وإلا ستضيع وقتها على أمور تافهة.



نعرفها مؤمنة بالله وقدره، وإن كانت تؤمن فعلًا أن الله من يصنع قدر الإنسان لا يتركه يصنعه أو يختاره، عليها أن تتخلّى عن إيمانها بهذه الأفكار التي تشتت عقلها.



إن كان كلّ فاشل يحصد غايته عبر سياسة الحسد التي يلجأ لها غالبًا، لمَ لنرى إنسانًا ناجحًا على هذه الأرض!

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