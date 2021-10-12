شاهد .. بصور نادرة لوالديها..وبحزن شديد دنيا سمير غانم : يارب صبرنا على فراقهم !

انت الان تتابع خبر بصور نادرة لوالديها..وبحزن شديد دنيا سمير غانم : يارب صبرنا على فراقهم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 81118347

وتضمن المنشور والذي تداوله الرواد على مواقع التواصل الأجتماعي بنطاق واسع مجموعة من الصور بالأبيض والأسود تجمع سمير غانم ودلال عبد العزيز .. كتبت دنيا في تعليقها عليها : ” وحشتوني أوي يا أغلي وأنقي وأطيب ناس في الكون ” .

وتابعت دنيا سمير غانم : ” ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا .. اللهم اسكنهم الفردوس الأعلي يا رب وصبرنا علي فراقهم ” .

وفور نشرها للصورة تفاعل عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الأجتماعي ونجوم الفن على الصور بتعليقاتهم متوجهين بالدعاء للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بالرحمة ولإبنتيهما دنيا وإيمي بالصبر.