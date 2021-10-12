شاهد .. هل تذكرون "سعدية بنت نعمة الله" في مسلسل "الحاج متولي".. قتلت أمها وخربت بيت زوجها

انت الان تتابع خبر هل تذكرون "سعدية بنت نعمة الله" في مسلسل "الحاج متولي".. قتلت أمها وخربت بيت زوجها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

معضمنا اتفرج مسلسل عائلة الحاج متولي، الذي حقق نجاح كبير عند عرضه عام 2001، ومازال يشاهده حتى الآن عدد كبير من الجمهور في كل مرة يعرض فيها.



ومن المؤكد أن من اتفرج المسلسل، لفت نظره أن إحدى أبطال المسلسل، والتي كانت مميزة بكلمة: “مامتشي يا مامتشي”، إنها سعدية، إبنة نعمة الله، غادة عبد الرازق، الزوجة الثانية للحاج متولي.28937398

اسمها الحقيقي عايدة غنيم، وهي من مواليد 1982، كانت شهرتها من مسلسل عائلة الحج متولي، لكنها بدأت نشاطها الفني في نهاية التسعينيات.



واختفت الفنانة عايدة غنيم عن الساحة الفنية، ولم يعلم أحد سر اختفاءها، ونكشف لكم لأول مرة أسرار لا يعرفها الكثيرون عنها.

تعرضت الفنانة الشابة لعددت من الصدمات التي أثرت عليها، أولها كانت عند مقتل والدتها، وأخرها بعد زواجها.



وذبحت والدتها صفية أحمد شحاتة (70 سنة) على يد عاطلان، داخل شقتها، وذلك بهدف السرقة، واكتشفت عايدة الجريمة بنفسها بعدما كسرت باب الشقة ووجدت والدتها سائحة في دمائها.

وفي عام 2016، تزوجت عايدة غنيم من السيناريست أحمد عاشور، وبعد أيام تحول الفرح إلى حزن بسبب ظهور زوجة السيناريست الأولى، والتي لم يطلقها كما قال لعايدة، واتضح أنه لم يتكفل بمصاريف أطفاله.



وبدء الجمهور بتوجيه اتهامات كثيرة لها، ما بين أنها خربت بيت زوجها وبين أنها شردت أطفاله، ففي نظر البعض أنها الفنانة التي سرقت رجل من زوجته وأطفاله.



وردت الفنانة الشابة وقتها على هذه الاتهامات بأنها ماذنبها في أنها تزوجت شخص أحبها وأحبته على سنة الله ورسوله، ولم تكن تعرف أنه مازال متزوج من زوجته الأولى، وأنها لم تخرب بيته كما قال البعض.28937398