شاهد .. بتعليق ناري يشعل غضب محمد رمضان .. فنانه مصريه: " بكره أفعال محمد رمضان ولو أداني ملايين مستحيل أشتغل معاه!(فيديو)

انت الان تتابع خبر بتعليق ناري يشعل غضب محمد رمضان .. فنانه مصريه: " بكره أفعال محمد رمضان ولو أداني ملايين مستحيل أشتغل معاه!(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

استضافت الإعلامية ” راغدة شلهوب ” في برنامجها نص الكلام الفنانة المصريه الشهيرة حنان شوقي.

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وأثناء اللقاء شنت حنان شوقي هجوما على النجم المصري” محمد رمضان ” ناعتة إياه بأنه إنسان غير صادق ولا تحب أن تتابع أعماله وأنه يعتمد في أدائه التمثيلي تقليد النجم الراحل ” أحمد زكي ” .

وبسؤالها عن ” نمبر وان ”وتخييرها بين محمد رمضان وكريم عبد العزيز قالت : ” كريم عبد العزيز في رمضان حسيت إن نور الشريف مماتش ولا أحمد زكي .. حسيت إنه بيشيل الوسط الفني على إيديه

وأضافت : ” مبعرفش أتفرج على حد مش صادق مع إن عنده كاريزما بس هو اللي بيبوظ نفسه لإنه طول الوقت بيمثل أحمد زكي حتى بلعان الريق ” .

واستطردت الفنانة المصريه حنان: ” هو اللي عمل كده في نفسه على فكرة هو صعبان عليا .. المادة لما بتزيد أوي غرور النفس بتلعب مع البني آدم فبتبهدل صاحبها .. ينزل يشوف الناس بتقول عليه إيه يقعد بس مع إبن الطيار .. أنا في حياتي مبكرهش حد وبحب محمد رمضان البني آدم لكن بكره أفعال محمد رمضان ” .61091785