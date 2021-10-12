شاهد .. الفنانه سوسن بدر والوقار يغزو رأسها وبعيدا عن عمليات التجميل نشرت صورة من سنّ المراهقة هل تغيّرت؟ –صورة

انت الان تتابع خبر الفنانه سوسن بدر والوقار يغزو رأسها وبعيدا عن عمليات التجميل نشرت صورة من سنّ المراهقة هل تغيّرت؟ –صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانه القديره سوسن بدر صورةً لها أظهرتها ببدايتها الفنية (من سنّ المراهقة) بالنصف الأول منها، وبالنصف الثاني أظهرتها بسنها الحالي.



لم تتغيّر ملامحها لأنها لم تجرِ العمليات التجميلية الجراحية كغالية النجمات في مصر والشرق العربي.20710288



حتى لون شعرها لم تغيّره، وأبقته أبيض ما يعني أنها تمتلك شخصية رائعة ومتصالحة مع ذاتها وعفوية وتتقبل شكلها كما خلقها الله.



كتبت: (دي أنا في أول مشواري وكنت يا دوب بحاول ودي أنا برضو وأنا لسه بحاول).



رغم كل النجاح الذي حصدته ووصولها للصف الأول منذ سنوات طويلة، إلا أنها متواضعة وقريبة من الناس ولا تزال تشعر بمسؤولية أمامهم، لذا ترفض أن تغتر وتتعالى عليهم وتفاخر

بنجاحاتها، بل تدع هذه النجاحات من تتحدّث عنها.

تعمل بصمتٍ ولا تحبّ الخلافات وتحترم كلّ زملائها.

سوسن بدر فنانة متفرّدة تستحق كل الاحترام على تصالحها العالي مع الذات.

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