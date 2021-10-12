شاهد .. معتصم النهار بموقف محرج ويجن جنونه بعد ظهور زوجته بملابسها الجريئه جدا..اتفرج

انت الان تتابع خبر معتصم النهار بموقف محرج ويجن جنونه بعد ظهور زوجته بملابسها الجريئه جدا..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

اثارت زوجة الفنان السوري معتصم النهار لين بركنجكي جدلا واسعا بعد إطلالتها التي تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في حفل عبد ميلادها.

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في التفاصيل ، ظهرت زوجة معتصم النهار عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بعدة صور جريئة جدا اثناء احتفالها بعيد ميلادها برفقة أصدقائها ومن ضمنهم الفنانة السورية هبة نور.

من جهة أخرى ، حيث حرص معتصم النهار على الاحتفال بميلاد زوجته لين بركنجكي برومانسية، فنشر صورة لها بالابيض والاسود عبر حسابه بالانستغرام وتغزل بها.

وعبر الممثل السوري عن حبه الكبير لزوجته برسالة كتب فيها: “عيد ميلاد سعيد للفتاة التي تجعلني أقوى كل يوم، عيد ميلاد سعيد لولو”، كاشفا عن اسم الدلع الذي يطلقه عليها.

وفي وقت سابق، احتفل معتصم بميلاد زوجته في حفل عفوي بسيط في أحد المطاعم وبحضور بعد اصدقائهما وكانت الأجواء شبابية لطيفة، للتعبير عن حبه الكبير لها.

الجدير بالذكر ان الفنان السوري معتصم النهار شارك للمرة الثانية ببطولة مسلسل " صالون زهرة " برفقة الفنانة اللبنانية نادين نجيم الذي عرض مؤخرا عبر منصة اتفرج ب15 حلقة فقط.

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