شاهد .. بدون خجل.. رهف القنون تستعرض جسدها بدون حمالة صدر وتتعمد اثارة الجمهور!(فيديو)

انت الان تتابع خبر بدون خجل.. رهف القنون تستعرض جسدها بدون حمالة صدر وتتعمد اثارة الجمهور!(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون فيديو جديد لها عبر خاصية الستوري في موقع إنستغرام.

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وظهرت ​رهف القنون​ في بفستان كحلي، بدون حمالة صدر، وظهر الأمر بشكل واضح في الفيديو .

وكانت قد أثارت رهف الجدل قبل أيام بظهورها بفستان أبيض كشفت فيه بشكل واضح أيضاً أنها بدون ملابس داخلية.

ووُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.



وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.41928191