شاهد .. رقص شرقي بلباس مكشوف للفنانة دنيا بطمة يثير الغضب على مواقع التواصل !؟(فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أعاد رواد مواقع التواصل نشر فيديو من أحتفال الفنانة المغربية دنيا بطمة مع زوجها محمد الترك بحفل عيد ميلاد ابنتهما (غزل)، حيث كان قد شارك فيه أصدقاؤها وصديقاتها وفرقة فنيّة مغربيّة.

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وكانت دنيا بطمة قد نشرت في وقت ماضي عبر خاصية الستوري في (انستغرام)، فيديوهات من الحفل، وبدت في قمة السعادة خلال الحفل، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني مع طفلتها والحضور .69909317