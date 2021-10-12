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شاهد .. بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشرة...هيفاء وهبي تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها لمجموعة من الرجال... اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 01:30 مساءً | (مايا)

ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا. ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورتين لإطلالتها الجديدة .

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وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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