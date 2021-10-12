شاهد .. لعنة الفنانة دنيا سمير غانم تصيب أحمد مكي..لن تصدق ما حصل له صدم الجميع!

انت الان تتابع خبر لعنة الفنانة دنيا سمير غانم تصيب أحمد مكي..لن تصدق ما حصل له صدم الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يعيش الفنان أحمد مكي حالة فنية سيئة خلال هذه الفترة، وذلك بسبب توقف مشروع الجزء السادس من مسلسل “ الكبير اوي” الذي كان يحضر له في الأيام الماضية.



وكشفت مصادر من داخل العمل أن المسلسل واجه أزمات كبيرة من بينها أزمات مادية واعتذارات بالجملة من الأبطال ومن بينهم الفنانة أسماء أبو اليزيد التي كان من المفترض ان تقوم بدور “هدية” زوجة الكبير بدلا من دنيا سمير غانم .76542804

وكان السبب في اعتذار أسماء هو ارتباطها بأعمال فنية أخرى تعاقدت عليها بالفعل، هذا بجانب عدم اقتناعها بالدور الذي سوف تلعبه، وتخوفها من مقارنتها بدنيا سمير غانم.



وليست هذه هي المرة الأولي التي يواجه فيها أحمد مكي أزمة في إخراج الجزء السادس من المسلسل للنور، حيث إن نفس الأزمة قد واجهته منذ عامين ولم يستطع التغلب عليها، كما أنه أجل المشروع لوقت لاحق، لكن مازالت الأزمات تحاصره من كل مكان.

يذكر أن مسلسل الكبير اوي من بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وحسين حجاج وأحمد فتحي ومن إخراج أحمد الجندي.76542804