شاهد .. شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا بإطلالة مفعمة بالأنوثة و الجمال بفستان أبيض قصير أبرز رشاقتها– صور

انت الان تتابع خبر شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا بإطلالة مفعمة بالأنوثة و الجمال بفستان أبيض قصير أبرز رشاقتها– صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية حيث ارتدت الملا فستان قصير لونه أبيض أبرز رشاقة قوامها.

46509519

و شمس فنانة سوريا دخلت الفن قريبا جدا لكنها لفتت الانتباه كثيرا بصورها الكثيرة التي تقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تتميز بالجمال الكبير وتظهر مفاتنها بشكل كبير كما أن لديها موهبة كبيرة ستجعل منها فنانة كبيرة في المستقبل .

تعتبر “شمس” من الفنانات الجريـ ئات جدا حيث إنها صاحبة أكثر صور جريـ ئة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بجانب اهتمامها بالموضة والأزياء والتصوير، تنشر المئات من الصور يوميا تظهر فيها أناقتها ولياقتها وملابسها المكشـ وفة.

46509519