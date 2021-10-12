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شاهد .. اتفرج.. نسرين طافش تضج أنوثة بفستان قصير يكشف المستور من جسدها

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الرياض - روايدا بن عباس - لفتت النجمة السورية نسرين طافش الانظار بعد نشرها صورا جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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اطلت الفنانة السورية طافش، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع انستغرام، بجمالها الطبيعي، حيث ظهرت بلوك بسيط وارتدت فستان قصير باللون السماوي نسرين طافش هي ممثلةٌ شابةٌ ترجع من أقطارٍ عربية عدة، اشتُهرت على ساحة الدراما السورية والعربية، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية المميزة. 

 

 

 

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ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتتلمذت على أيدي أبرز النجوم على الساحة العربية ومنهم جمال سليمان وفايز قزق وغسان مسعود.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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