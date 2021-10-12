شاهد .. بفعل معيب وفاضح . مودل آش تستعرض حجم مؤخرتها لتتصدر الترند..اتفرج

انت الان تتابع خبر بفعل معيب وفاضح . مودل آش تستعرض حجم مؤخرتها لتتصدر الترند..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بفعلٍ معيب وفاضح، أدارت مودل آش السعودية مؤخرتها للجمهور، وذلك لتبرز كبر حجمها، ما عرّضها للانتقادات والهجوم الشرس عليها بشكل كبير.

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في التّفاصيل، إستفزت عارضة الأزياء السعودية المعروفة مودل آش متابعيها بصورتين جديدتين نشرتهما في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وصورت مودل مؤخرتها بطريقة واحدة إذ إرتدت بنطال ضيق باللون الزهري وكروب توب سوداء، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها من دون تسريح.

من جهةٍ أخرى، أثارت المودل السعودية آش Ash، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر تطبيق سناب شات، لرسالة تلقتها من الممثل شهاب جوهر، المتزوج حديثاً من مواطنتة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.

كشفت مودل آش عن تلقيها مجموعة من الرسائل، في صندوق الوارد الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الذي تمتلكه، ومن ضمن هذه الرسائل، طلبات تعارف ورسائل غزل، ولكنها أعلنت أنها ستكشف عن مفاجأة.

وقالت مودل آش في فيديو بثته عبر حسابها على سناب شات، إنها على وشك أن تصدم متابعيها صدمة كبيرة بعض الشيء، مطالبة إياهم بالانتظار حتى تنتهي من تجهيز هذه المفاجأة.

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