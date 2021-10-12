شاهد .. بسعر باهظ الثمن الفنانه أحلام الشامسي تشعل السوشيال ميديا وتتصدر التريند تثير الجدل بفستان مرصع بالمرايا والذهب لن تتخيل سعره؟ اتفرج

انت الان تتابع خبر بسعر باهظ الثمن الفنانه أحلام الشامسي تشعل السوشيال ميديا وتتصدر التريند تثير الجدل بفستان مرصع بالمرايا والذهب لن تتخيل سعره؟ اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت الفنانة ​الإمارات​ية ​أحلام الشامسي​ مجموعة من الصور من إطلالتها الأخيرة في "إكسبو 2020 دبي"، مرتدية فستانا مرصعا بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة، يحمل الطابع الاندلسي،

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ومستوحى من التطريز الاماراتي الخليجي العربي، ويبدو عليه السعر الباهظ كعادة إطلالات أحلام الفخمة، وسدلت شعرها المدرج، ووضعت مكياجا ناعما.

وعلقت على الصورة: " استوحيت فستاني من التطريز الاماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقه كما اضفت عليه انا والمصمم العالمي ​زهير مراد​ الطابع الاندلسي ليليق بي كفنانة اماراتية امثل دولتي الامارات في هذا الحدث العظيم التاريخي وامثل الوطن العربي".

هذا والقت الفنانة أحلام التحية على كل العالم بثلاث لغات، خلال افتتاح اكسبو، التي مثلت بها دولتها الاماراتية، مع مجموعة من فناني الخليج والوطن العربي، منهم حسين الجسمي.

وانقسم رأي المتابعون بإطلالة أحلام باهظة الثمن، فمنهم من رأى ان الفنانة أحلام يليق بها هذا النوع من الفساتين الغالية والتي اعتادت على الظهور بها، والبعض اعتبر ان تمثيل اي دولة لا يكون بالفساتين الفخمة والمرصعة بالذهب،

بل بالفن والموهبة ولا ينقص أحلام الموهبة والصوت الجميل حتى تلجأ للفساتين المذهبة لتثير الجدل، كما وتساءل البعض عن سعر الفستان.

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