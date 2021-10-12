شاهد .. دينا الشربيني تفجر انوثتها وتتصدر الترند بفيديو صادم مع فنان، فهل ارتدت ملابس داخلية؟

انت الان تتابع خبر دينا الشربيني تفجر انوثتها وتتصدر الترند بفيديو صادم مع فنان، فهل ارتدت ملابس داخلية؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة المصرية دينا الشربيني مقطع فيديو يجمعها بالممثل والمغني بحسن ابو الروس، وظهرت وهي تغني معه: "فلتت مني في الجونة"، حيث تواجدت في الجونة استعداداً لمهرجان الجونة في دورته الخامسة.

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وتميزت إطلالة دينا بالجرأة، تشبهت بالاميرة ياسمين في فيلم علاء الدين، حيث ارتدت كروب توب أشبه بحمالة الصدر، مكشوف البطن والكتفين، مع بنطلون واسع على شكل جيب، باللون الموف، وتزين بمكياج ناعم بدرجات البني، واختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع بندانة بنفس لون الإطلالة.

وحصد هذا الفيديو الكثير من التعليقات مما جعله يتصدر الترند، كما أثارت دينا الشربيني الجدل بهذه الإطلالة من قبل المتابعين الذين شبهوا الكروب الذي ترتديه بالملابس الداخلية، وانتقدوا تصرفاتها مع ابو الروس، بينما نال ظهورها اعجاب البعض الذين تغزلوا بجمالها واناقتها.

هذا وتعيش دينا الشربيني في الوقت الحالي حالة من النشاط الفني لمشاركتها بتصوير مشاهدها بمسلسل "آخر دور"، برفقة أحمد خالد صالح، ومريم الخشت، وميمي جمال،

وعدد كبير من النجوم، والذي سيعرض على أحد المنصات الإلكترونية، كما يعرض لدينا الشربيني فيلمين في دور العرض السينمائية «30 مارس» و «​البعض لا يذهب للمأذون مرتين​»، نشرت دينا على مواقع التواصل الاجتماعي . 49588152