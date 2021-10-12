شاهد .. فضيحةمدوية. نجمة سعودية على السرير دون حمالة صدر وملابس .. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحةمدوية. نجمة سعودية على السرير دون حمالة صدر وملابس .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت عارضة الأزياء السعودية متابعيها، بصورة جريئة جدا نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها على سريرها دون ملابس من الأعلى ولا حمالة صدر، تغطي نفسها بالشرشف، وسدلت شعرها الأحمر.

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عبر المتابعون عن استيائهم من الظهور الجريئ والمبالغ فيه، والطريقة التي تخرج بها باربي امام الملايين وهي عارية، حيث نسفت العادات والتقاليد السعودية والعربية، ورغم الانتقادات، انتشرت الصورة منذ نشرها على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولها المتابعون بشكل كبير.وهذه ليست المرة الاولى التي تتخطى بها باربي نجد الخطوط الحمراء، حيث اعتادت على التعري بجميع اطلالاتها، سواء على السرير او بحوض الإستحمام، او بغرفة النوم، ورغم الانتقادات فأنها لا تتوقف عن فعل ذلك.

تستفز منتقديها كل مرة بإطلالة أجرأ من سابقتها، حيث ظهرت مؤخرا عارية تماما تغطي نفسها بالصابون أثناء الإستحمام، ثم نشرت صورة لها وهي تجلس على الكرسي بالبكيني.

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