شاهد .. بقطعة قماش صغيرة تغطي منطقة حساسة .. دوا ليبا بإطلالة جريئة تظهر صدرها بوردة!

انت الان تتابع خبر بقطعة قماش صغيرة تغطي منطقة حساسة .. دوا ليبا بإطلالة جريئة تظهر صدرها بوردة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت الفنانة العالمية دوا ليبا الجماهير بنشر صور جريئة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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ونشرت الفنانة ليبا صورة لها وهي ترتدي فستانًا أسود يكشف منطقة الصدر بالكامل ووضعت قطعة قماش صغيرة على شكل وردة.

كما وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة جريئة جدًا لـ دوا ليبا، جعلتها عجوزًا لا ترتدي شيئًا وتقبلها.

الأمر الذي جعل المتابعين يشككون في توجهها الجنسي، خاصة أنها كانت على علاقة غرامية مع أنور حديد شقيق العارضتين الأمريكيتين جيجي وبيلا، لكن في الصورة كان واضحًا أنهما من الأقارب.

الفنانة ليبا

ولدت ليبا في لندن في 22 أغسطس 1995 لوالدين ألبانيين من كوسوفو بعد تركهم لمدينة بريشتينا في التسعينيات.

كما والتحقت ليبا بمدرسة فنية بشكل جانبي، حتى انتقلت إلى كوسوفو مع عائلتها في عام 2008.

وعمل والدها كمغني روك خلال تلك الفترة. بدأت دوا بتسجيل ونشر أغاني لها على يوتيوب لمغنييها المفضلين بعمر الرابعة عشر.

كما وعادت ليبا في سن السادسة عشر إلى لندن بحلم أن تصبح مغنية، وبعد فترة قصيرة من عودتها إلى لندن بدأت دوا بالعمل كعارضة.

وعملت لفترة قصيرةٍ كعارضةِ أزياء، ثمّ وقّعت عقدًا مع مجموعة وارنر ميوزيك في 2015 وأصدرت ألبومها الأوّل في 2017.98858815