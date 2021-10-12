اتفرج – لأول مرة صورة تجمع غادة عبد الرازق وابنتها

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة صورة تجمع غادة عبد الرازق وابنتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لأول مرة تجمعها بأبنتها الوحيدة روتانا.

حيث ظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو الجديد، برفقة ابنتها روتانا، يبدو أنها كانت من كواليس جلسة تصوير جمعتهما، فظهرت الفنانة وهي تداعب ابنتها وتقبلها، وشوقت الجمهور لهذه الجلسة التي من المتوقع أن تنشرها في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أنها لم تواجه أي مشاكل في تنشئة ابنتها، حيث كانت طفلة هادئة، تتحمل مسئولية نفسها، وأحيانا تتحمل مسئوليتها هي أيضا، وكانت تشعرها أنها أمها وليست ابنتها.

و عبرت غادة عبد الرازق عن رضائها التام بكل ما وصلت إليه في حياتها هي وابنتها، واستمتاعها بحياتها الخاصة من غير ضغط العمل.

و في وقت سابق من بداية الشهر الجاري عادت غادة عبد الرازق ، وكشفت لمتابعيها عبر إنستغرام، أنها تحضّر لمفاجأة، وقالت في أول تعليق لها: “هل افتقدتوني؟ يا ترى انا رايحة فين وهعمل ايه؟ هل انتم مستعدين؟”.

و نشرت الفنانة صورًا جديدة لها علقت عليها بعلامات استفهام، وهو ما شوق الجمهور لمفاجأتها التي اعتقد الجمهور أنها كانت السبب لاتخاذها خطوة حذف أرشيفها من منشورات وصور وفيديوهات، عبر صفحتها على إنستقرام.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو مسلسل “لحم غزال” والذي عرض في موسم دراما رمضان التلفزيونية لعام 2021.