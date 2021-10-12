شاهد .. بوضعية فاضحة.. رهف القنون تروج لغعل الحرام بصورة وصفها المتابعون بالمقززة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بوضعية فاضحة.. رهف القنون تروج لغعل الحرام بصورة وصفها المتابعون بالمقززة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت رهف القنون الجدل بين المتابعين حين أعلنت انضمامها لمنصة "onlyfans" الإباحية، والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات خادشة، مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

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كما قامت القنون بنشر صورة لها عبر حسابها في انستغرام، وهي ترتدي ملابس داخلية فقط باللون الأحمر، وتجلس بوضعية فاضحة، وعلقت على الصورة قائلة :"ودكم تشوفون خواتكم بهاللبس"، دعما منها لزنا الإخوان والمحارم بطريقة صادمة.

وصف المتابعون صورة رهف بالمقززة والمنفرة، وهاجموها بسبب انضمامها لموقح إباحي، كونها فتاة عربية وسعودية من بيئة محافظة، وخاصة ان اغلب متابعيها مراهقات قد تتسبب بانحرافهن بافكارها المسمومة، ونشر فكرة الاباحية بين الاخوان، مما يسبب بدمار المجتمعات حسب وصفهم.

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