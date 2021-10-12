اتفرج – محمد منير بعيد ميلاده قُبلة من أكرم حسني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير بعيد ميلاده قُبلة من أكرم حسني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان اكرم حسني صورة تجمعه بالفنام محمد منير، لتهنئته بعيد ميلاده مساء الأحد الماضي الموافق 10 من أكتوبر الجاري .

حيث نشر حسني صورة ظهر فيها وهو يُقبّل الكينج”على وجهه، وذلم عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستقرام”.

وعلق أكرم حسني على الصورة كاتباً: “كل سنة وأنت طيب يا كينج”.

وبمناسبة عيد ميلاد محمد منير أعاد مغردون حوار نادر وقديم له مع الإعلامية صفاء أبو السعود في برنامجها “ساعة صفا”، متحدثاً فيه عن المخرج الراحل يوسف شاهين وواصفاً أياه بأنه “لذيذ ومجنون”.

و علق منير الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ67 هذه الأيام، تفاصيل أول لقاء جمعه بيوسف شاهين، مؤكدا أنه كان عن طريق المخرج علاء كريم.

وتحدث منير في الفيديو عن حبه ليوسف شاهين، وأنه يتمتع بالجنون بسبب طلب شاهين ممن حوله أن يجهزوا عقدا لمنير رغم عدم رغبة الأخير في خوض تجربة التمثيل وأنه ولج إلى السينما من باب يوسف شاهين، حيث اختاره معه لفيلم “حدوتة مصرية”، ثم قام بعد ذلك بالمشاركة في “اليوم السادس”، ثم فيلمه الأشهر “المصير”.

وعن فيلم المصير أكد منير أن شخصية “مروان” التي جسدها هي أحب شخصياته السينمائية إليه، معللا بأنها كانت قريبة من شخصيته الحقيقية.

يذكر أن محمد منير من مواليد 10 أكتوبر في إحدى القرى التابعة لمحافظة أسوان في عام 1951، وانتقل مع أسرته للعيش في مدينة القاهرة ليتخرج من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، واكتشفه زكي مراد النوبي الذي عرّفه على الشاعر عبد الرحيم منصور، كما تعرف في نفس الوقت على الفنان أحمد منيب الذي غنى العديد من أعماله فيما بعد، ومن أشهر ألبوماته: “بنتولد، شبابيك، شيكولاتة، ممكن، من أول لمسة، في عشق البنات” وغيرها.

