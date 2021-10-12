شاهد .. خلعت زوجها لسبب صادم يحدث يوميا على السرير

انت الان تتابع خبر خلعت زوجها لسبب صادم يحدث يوميا على السرير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت سيدة مصرية تدعى "دعاء. ط"، دعوى قضائية تطلب فيها الخلع من زوجها، قائلة"جوزي بيرجع من الشغل ينام ويسبني أنام لوحدي على السرير".

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دعاء سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، تزوجت منذ 9 سنوات من "طارق. أ" 43 سنة، والذي يعمل مهندسا، ولديهما طفلين بعمر 5 و8 سنوات.

وأكدت دعاء بدعوى الخلع ان زوجها يخرج في الصباح ويعود من العمل مساءً، دون ان يتحدث معها او يجلس مع أطفاله، ورغم انتظارها له طوال اليوم للحديث عن احتياجاتها والأولاد، وقالت: "كل ما نقعد مع بعض ينام وانا اتكلم معه وبيسبني أنام لوحدي على السرير".، ورغم محاولاتها لإصلاح الوضع، لكن دون فائدة.

واستمر هذا الوضع حتى شعرت الزوجة أنه لم يعد يرغب في سماع صوتها او الحديث معها، واقترح عليها الذهاب إلى منزل شقيقها لمدة يومين لتخفيف الضغط بالمنزل،وذهبت لمدة أسبوع ولم يفكر خلاله هذه المدة في الاطمئنان عليها وعلى اولادهاوبعد عودتها لمنزل زوجها، اكتشفت أن زوجها يُرتب للزواج من أخرى، فقررت دعاء اللجوء إلى القضاء لخلعه ردًا لكرامتها88993798