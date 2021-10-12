شاهد .. اكتشفت صدمة عمرها في العريس .. طلاق فنانة شهيرة بعد ساعات من ليلة الدخلة | اتفرج صور زفافهما

انت الان تتابع خبر اكتشفت صدمة عمرها في العريس .. طلاق فنانة شهيرة بعد ساعات من ليلة الدخلة | اتفرج صور زفافهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بعدما صدمت جمهورها بكشفها عن حبها وارتباطها بشاب يصغرها بسنوات، صدمت الفنانة التركية الشهيرة زرين أوزار 62 عامًا جمهورها مجددًا بإعلانها انفصالها عن الشهيرة مراد اكينجي، بعد مرور 36 ساعة فقط على زواجهما.



وكانت أوزار تعرضت لهجوم كبير وسخرية بعد كشفها عن قصة حبها وعلاقتها بالشاب مراد، مبررة أن الحب لا يقف أمامه أي عائق، وأن فرق العمر بينهما لا يشكل مشكلة.53620452

وبعدما أصرت أوزار على موقفها وقرارها وارتبطت رسميًا بحبيبها اكينجي، اكتشفت بعد مرور ساعات على زواجها، أن زوجها مجرد مُحتال، اعتاد على سرقة النساء الأكبر منه سنًا عن طريق إقناعهن بحبه لهن من أجل سرقة أموالهن ثم ينفصل عنهن، وذلك بمساعدة والدته التي تسهل له التعرف عليهن.



وقامت أوزار على الفور بطلب الانفصال عن زوجها وتقديم شكوى ضده، بحسب عدد من ”المواقع التركية” ، لتكتشف أن هناك العديد من القضايا المرفوعة ضده من زوجاته السابقات اللواتي سرق أموالهن بعد ارتباطه بهن.



وتعاطف الجمهور والمقربون من أوزار معها بالرغم من الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها قبل زواجها، متمنين أن تكون قد اكتشفت الأمر مُبكرًا ولم تخسر أموالها بعد.

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