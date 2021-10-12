شاهد .. الفنانه هيفاء وهبي تخطف الانظار وتضج انوثة وتنشر صورة لها بروب الإستحمام!(صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانه هيفاء وهبي تخطف الانظار وتضج انوثة وتنشر صورة لها بروب الإستحمام!(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي صورة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام وهي ترتدي روب الحمام وهي في دبي .

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وكانت هيفا قد ظهرت بكامل طبيعتها، وهي على شرفة الغرفة الخاصة بها، وتأكل الفواكه، وترتدي روب الإستحمام، وخطفت أنظار الجمهور بعفويتها وجمالها من دون ماكياج.

في حين قد إلتقت هيفا وهبي الممثلتين التركيتين نسليهان أتاغول وسارة سامبايو أثناء إفتتاح فندق في دبي.

ونشرت هيفا الصور التي إلتقطتها برفقة سامبايو في الفندق في صفحتها الخاصة.

وتفاعل الجمهور مع الصور وأثارت إعجابهم، كما أنها تلقّت الكثير من التعليقات، اذ أشاد الجميع بجمالها وأناقتها،

خصوصاً أن هيفا كانت بكامل أناقتها، وشعرها كان منسدلا على كتفيها وبتسريحة مجعدة، والفستان كان تصميمه لافتاً بفتحة عند رجلها. ووضعت هيفا ماكياج بألوان ترابية قوية، تناسقت مع لوني فستانها الأسود والرمادي.58860944