شاهد .. إبتسام شقيقة دنيا بطمة..تحبس الانفاس بنشر صورة من صالة الجيم تظهر من خلالها كل شيء حساس.!!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت إبتسام شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورة جديدة لها، وهي تمارس الرياضة في أحد الأندية.

وظهرت ابتسام بطمة في الصورة، وهي ترتدي ملابس رياضة جريئة كشفت بطنها، الامر الذي أثار الجدل بين الجمهور.16445360

وقبل هذه الصورة، نشرت ابتسام بطمة صوراً لها ولزوجها من أمام حمام السباحة، بينما كانت ترتدي فستاناً أبيضاً قصير فوق الركبة، تكشف من ساقيها أكثر مما تغطي.

وظهرت شقيقة دنيا في إحدى الصور، وهي تحتضن زوجها، معقبة: (الحب).16445360