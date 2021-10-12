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شاهد .. مودل آش تحرق المراحل وتتجاوز حدود الادب وتظهر كل شيء تملكه في جسمها ..!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية المعروفة ​مودل آش​ صورة جريئة لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي  ظهرت فيها وهي ترتدي فستان باللون الأحمر،

 

وقد كشف عن صدرها الذي بدى واضحاً أنها تحاول إبرازه وإستفزاز المتابعين بعدم إكتراثها بالحدود والخطوط الحمراء.

 

وكانت قد إستفزت مودل آش متابعيها بصورتين جديدتين نشرتهما في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.14928498

 

وصورت مودل مؤخرتها بطريقة واحدة إذ إرتدت بنطال ضيق باللون الزهري وكروب توب سوداء، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها من دون تسريح وهي الوضعية التي تعتمدها دائماً في صورها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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