شاهد .. موجود في كل جسمها.. مرض خبيث يصيب جسد سهير رمزي والجمهور: لعنة من ربنا عشان خلعتي الحجاب

انت الان تتابع خبر موجود في كل جسمها.. مرض خبيث يصيب جسد سهير رمزي والجمهور: لعنة من ربنا عشان خلعتي الحجاب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تدوالت صورة للنجمة سهير رمزي، مع مصففة الشعر الشهيرة إيمان يسري، حيث ظهرت النجمة بلوك جديد واعتمدت على شعر بلون الأصفر يبرز جمالها وزاداها رونق خاص.

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ولكن الذي أثار الجدل، حيث طلت سهير رمزي، خلال الصورة والبهاق يملئ جسدها بالكامل مما أصاب محبي جميلة الشاشة العربية بحالة كبيرة من الحزن برؤية بقع بيضاء بمناطق بجسدها.وعلم "الفجر الفني" من مصدر مقرب من النجمة سهير رمزي، أنها مصابة بمرض البهاق، منذ مدة طويلة

ولكنها تخفي أثره من خلال مساحيق التجميل ولذلك قررت الابتعاد عن الشاشة حتى لا يلاحظ الجمهور ظهور البقع البيضاء.والجدير بالذكر أن النجمة سهير رمزي، تصدرت التريند خلال الأسبوع الماضي، عندما حلت ضيفا مع الأعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج السيرة، وتحدثت عن أسرار عن حياتها الشخصية وعن علاقتها بوالدايها وعن سبب إجهاضها عدة مرات.

وظهرت سهير بدون حجاب بعد أن خلعته مؤخراً وتعرضت لحملة انتقاد واسعة من الجمهور الذي قال عن مرضها: لعنة من ربنا عشان خلعت حجابها.

ويشار إلى أن آخر أعمال سهير رمزي مسلسل "قصر العشاق" والذي عرض عام 2017، وشاركها البطولة النجم فاروق الفيشاوي وبوسي وعزت العلايلي و رانيا فريد شوقي و كمال أبو ريا وآخرون من النجوم ومن إخراج أحمد صقر.28778359