اتفرج – تفاصيل عودة شمس البارودي للتمثيل مع زوجها حسن يوسف

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة شمس البارودي للتمثيل مع زوجها حسن يوسف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بعودة الفنانة المعتزلة منذ عقود شمس البارودي للتمثيل من جديد، في فيلم يجمعها بزوجها الفنان حسن يوسف.

حيث قرر الفنان عمر حسن يوسف، نجل شمس البارودي وحسن يوسف، العمل على إخراج فيلم وثائقي عن حياة والدته شمس البارودي الشخصية، التي تهم جمهورها الذي لا يعلم عن حياتها الكثير.

و تداولت الأخبار بأن هذا الفيلم سيمثل عودة شمس البارودي للأضواء والتمثيل، الأمر الذي أثار الجدل ودفع بعض المتطاولين للتعدي على شمس البارودي لفظياً، ومعايرتها بتاريخها الفني الحافل.

بينما هذا التطاول على شمس البارودي أزعجها، وسبب لها ضيقاً كبيراً، خاصة وأنها اعتزلت منذ سنوات طويلة ولم تفكر في العودة للتمثيل برغم كل المغريات.

وقالت شمس: “أرد على حالة الهلع المغلفة بأفظع ما تلقي به ألسنة البشر، فقد قرأت الخبر كما قرأتموه كلكم يا متهافتين على أخبار المشاهير”.

وعن فحوى الفيلم الوثائقي الذي يريد نجلها إنتاجه قالت شمس البارودي: “فإن كان ابني فكر في أمر لي فهو يتحدث من منطلق أنه رآني 37 سنة، هي عمره كيف كنت أم وزوجة وابنة لأبي وأمي وشقيقة لشقيقاتي الست، تحدث بعفوية وبنقاء ونظافة قلب، ولم يعلم أن هناك حدايات يلتقطوا بألسنتهم جيفة الألفاظ ليلصقوها بي، فاتقوا الله في خلق الله وكل من يتقول بكلمة هو خصيمي يوم القيامة وحسبي الله ونعم الوكيل”.