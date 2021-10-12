شاهد .. اتفرج... أسمن عارضة بالعالم تستعرض صدرها ومؤخرتها على السرير بوضعيات مثير

انت الان تتابع خبر اتفرج... أسمن عارضة بالعالم تستعرض صدرها ومؤخرتها على السرير بوضعيات مثير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاص على إنستغرام، شاركت الأميركية ​تيس هوليداي، أسمن عارضة في العالم، ثلاث صور لها من أحدث جلسة تصوير في غرفة نومها ظهرت فيها على السرير بوضعيات مختلفة وجريئة.

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حيث تظهر هوليداي في الصورة الأولى وهي جالسة على حافة السرير، مرتدية فستان فضي مكشوف، وبتسريحة شعر ضفائر، ولفتت الأنظار ببطنها المتدلية.

أما في الصورة الثانية استلقت تيس على بطنها، واستعرضت يديها المكتنزتين الممتلئتين بالوشوم، أما في الصورة الثالثة فكانت راكعة وتستعرض مؤخرتها، وظهرت تيس في الصورة الرابعة وقد استلقت أيضاً على بطنها ورفعت قدميها ليبدو حذاؤها، وعلقت تيس على صورها: "ما أحبه أكثر في هذه الصور: كيف يبدو بطني لطيفًا أو كيف يتقنون تصوير شكلي من الخلف".

وعبر بعض المشاهير عن إعجابهم بجلسة تصوير تيس، منهم العارضة والممثلة ​أمبر هيرد​.

تيس هوليداي تعاقدت مع شركة أزياء، لتسويق خط ملابس جديد للنساء الممتلئات، فبحسب قولها: «ليس هناك طريقة واحدة لتكوني امرأة، أو طريقة واحدة لتكوني جميلة.. كل امرأة تستحق مكانًا».

وفي عام 2014، استقالت هوليدي من وظيفتها في عيادة طب الأسنان، لمتابعة مهنة عرض الأزياء.

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