شاهد .. اتفرج. هنا شقيقة هيفاء وهبي بظهور نادر كأنها حورية من الجنة تخطف الانظار وتتصدر المواقع

انت الان تتابع خبر اتفرج. هنا شقيقة هيفاء وهبي بظهور نادر كأنها حورية من الجنة تخطف الانظار وتتصدر المواقع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر خاصية الستوري في حسابها على إنستغرام، نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ صورة لأختها هنا مع صديقتها، حيث تعتبر هنا نادرة الظهور وبعيدة عن العدسات والإعلام.

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ولفتت هنا شقيقة هيفاء وهبي الأنظار بجمالها ونعومتها رغم انها لا تشبه هيفاء كثيرا، حيث تتمتع بملامح بسيطة وطبيعية جعلتها تتصدر حديث المتابعين والمواقع الفنية، التي تداولت صورتها بشكل كثيف.

يذكر ان هيفاء وهبي قد عبّرت في منشورات سابقة، عن حبها الكبير لشقيقاتها، ومنهم هنا وعليا، وقالت: "ما شفت أبدا متل حب الاخوات لبعض مهما اختلفنا او اتفقنا بس عالاكيد هو حب خالي من الاحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم"، مؤكدة أن كل شيء في الحياة يفقد لونه من دون الاخوات.

واكدت هيفاء إلى أن شقيقتاها لا تحبان الظهور الاعلامي، ونادرات الظهور.واكدت هيفاء إلى أن شقيقتاها لا تحبان الظهور الاعلامي، ونادرات الظهور.

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