شاهد .. اختفى من 15 سنة.. اتفرج كيف أصبح بطل فيلم زكي شان وصاحب إفيه البنطلون لأ!؟

انت الان تتابع خبر اختفى من 15 سنة.. اتفرج كيف أصبح بطل فيلم زكي شان وصاحب إفيه البنطلون لأ!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

منذ ما يزيد عن عشرة سنوات لم يطل على الشاشة الفنان رامي فؤاد الذي عرفه الجمهور شابًا حيث قدم بضعة أدوار سينمائية كان أشهرها دور “سيد” في فيلم “زكي شان”، ورغم قِصر دوره في الفيلم الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي منذ 15 عامًا،

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إلا أن “رامي” كانت له بصمة خاصة تركها في مشاهده المحدودة التي قدمها خلال الفيلم، والتي يتذكرها الجمهور حتى اليوم.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة عشرة عامًا على إنتاج الفيلم الذي ظهر فيه رامي إلى جانب أحمد حلمي في المشهد الشهير “الجلابية المقلمة”،

والذي لُقِّب خلاله رامي فؤاد بالـ “طِعِم ونايتي”، يظهر رامي في شخصية جديدة بعيدة تماما عن أدواره التي قدمها مع بداية الألفية الجديدة خلال الأفلام التي ظهر فيها وهي عجميستا، ملك وكتابة، زكي شان، حالة حب، بحب السيما بالإضافة للسيت كوم الشهير “شباب أون لاين” والذي قدم فيه شخصية “شاكر”.

ورغم أن عام 2018 يُمثل العودة من خلال الدراما الرمضانية لـ رامي الذي أحبه الجمهور لملامحه الطيبة والتي تحمل في طيّاتها إجبار الجمهور على التعاطف معه، إلا أن تلك العودة لم تُمثل الفارق الكبير، حيث أن العديدين من محبيه لم يتعرفوا عليه خلال ظهوره هذا العام في مسلسل “رسايل” بسبب تغيُر ملامحه بشكل كبير.



ظهر “رامي” بوزن زائد وشكل أكثر بدانة وهو الأمر الذي بدا مؤثرًا على ملامحه حيث أنه اشتهر بنحافته الزائدة، فكان للكيلوجرامات المكتسبة السبب الأكبر في كون البعض لم يتمكنوا من التعرُف عليه، فضلا عن ظهوره بشخصية مختلفة في تركيبتها عن أدواره القديمة، والتي تحمل طابعًا جادًا بعض الشئ، الأمر الذي قد يبرر فكرة صعوبة التعرف عليه، إلا أن نبرة صوته المُميزة بعض الشئ لم تختلف، كذلك تعبيرات وجهه.



ويعتبر مسلسل “رسايل” هو المشاركة الدرامية الأولى لرامي في عمل درامي كبير، إلا أن دوره يظل محدودا حيث أنه لم يظهر سوى 6 مشاهد ضمن الحلقات الـ 10 الأولى.



ويجسد رامي في المسلسل دور “حسن” موظف الـ IT في الشركة التي تعمل بها “هالة” التي تجسد دورها مي عز الدين، وهو زميلها في العمل وخطيب “رحاب” صديقة هالة في الشركة، وتحمل شخصية رامي في المسلسل الطابع الجاد حيث أنه الزميل الذي يعاون زملائه لكنه لم يتخلى كليًا عن الكوميديا حيث أنه أحيانًا يقول بعض “الإيفيهات” أو يعتمد على كوميديا الموقف.



وحتى الآن لا يبدو واضحًا مدى إمكانية ظهوره بشكل أكبر ومؤثر خلال الأحداث ، إلا أن ظهوره في مسلسل رسايل وعودته للتمثيل مرة أخرى بعد انقطاع طويل قد يحمل للجمهور مفاجآت أخرى يقدمها لهم الفنان الكوميدي رامي فؤاد.

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