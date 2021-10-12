شاهد .. رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة مع ابنيْه وكيف علاقتهما بياسمين صبري؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة مع ابنيْه وكيف علاقتهما بياسمين صبري؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/12 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يعيش رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أجمل أيام حياته بعد عقد قرانه على النجمة المصرية ياسمين صبري واستعداده للقيام بحفل عرس في الشهر التاسع أيلول سبتمبر.

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صورة انتشرت لأبو هشيمة مع ابنيْه الشابيْن أحدهما يشبهه كثيرًا والثاني يشبه والدته أكثر الكل تساءل عن علاقتهما بزوجة والدهما الجديدة،

وما إذا كانا على علاقة جيدة معها؟ ونحن معلوماتنا تقول أنها تعاملها كصديقيْن وهما كذلك.



كان فاجأ رجل الأعمال متابعيه، ونشر عبر صفحته على السوشيال ميديا، صورة حديثة ظهر فيها برفقة زوجته النجمة المصرية ياسمين صبري.



نالت الصورة اعجاب الآلاف من محبي أبو هشيمة، وياسمين صبري، وظهر الثنائي بإطلالة رومانسية وأنيقة خطفت كل الأنظار.

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