شاهد .. تفاصيل أغرب من الخيال .. الشاب الذي تحول إلى فتاة يخوض غمار المنافسة على لقب ملكة جمال هذه الدولة | صورة

انت الان تتابع خبر تفاصيل أغرب من الخيال .. الشاب الذي تحول إلى فتاة يخوض غمار المنافسة على لقب ملكة جمال هذه الدولة | صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ستكون كاتالونا إنريكيز، البالغة من العمر، 27 عاما، أول عابرة جنسيا تنافس على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ورد في موقع”سي إن بي سي ” الإخباري.



وكانت كاتالونا، قد فازت مؤخرا بلقب ملكة جمال ولاية نيفادا الأميركية بعد أن تفوقت على 21 منافسة، ولتتأهل بذلك إلى مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة التي ستقام في 29 نوفمبر القادم.76436186

وأوضحت كاتالونا إن طريقها في الحياة لم يكن سهلا، وأنها عانت الكثير من الصعاب بعد أن أصبحت عابرة جنسية، مضيفة في تصريحات إعلامية: عانيت أنواعا شتى من الاعتداء الجسدي والجنسي، وكافحت للحفاظ على صحتي العقلية”.



وأضافت: “لم أحظ بكثير من الدعم ولكني كنت قادرة على الاستمرار والتطور وما زلت على قيد الحياة، وأطمح أن أكون قدوة للكثير من الناس”.



وزادت: ” لا تدع اختلافك يحد من قدراتك وإمكانياتك، فهو ما يجعلكي فريدة، أنت قادر على تحقيق أي شيء طالما تؤمنين بنفسك”.



وفي حال فازت كاتالونا، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة، فستكون ثاني امرأة متحولة جنسياً تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بعد أن سبقتها إلى ذلك الإسبانية، أنجيلا بونس، في العام 2018.

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