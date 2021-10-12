شاهد .. اغراء نووووي... بحركات اغراء مثيرة هيفاء وهبي تكشف مؤخرتها أمام شرفة منزلها..اتفرج

انت الان تتابع خبر اغراء نووووي... بحركات اغراء مثيرة هيفاء وهبي تكشف مؤخرتها أمام شرفة منزلها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اعجاب جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من آخر جلسة تصوير قامت بها أثناء تواجدها في دبي.

وظهرت هيفاء في صورها الأخيرة بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون الابيض والأسود مكشوف الأفخاذ أمام شرفة منزلها في الامارات.

تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشددين على جمالها وظهورها الجريئ.

دائما ما تلفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر إطلالتها في أخر شهور أثناء تواجدها في الساحل الشمالي ، لا سيما بعد إحيائها حفلا كبيرا بعد غياب طويل.

من جهة أخرى ، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا ديو غنائي مشترك برفقة الفنان المصري أكرم حسني بعنوان " لو كنت " والتي تصدرت محركات البحث.

حيث تصدرت أغنيتها نجاحا كبيرا بأعلى عدد مشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي من الأسبوع الاول على إطلاقها.

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