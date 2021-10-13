شاهد .. بإطلالة جريئة غير مسبوقة.. زهرة باب الحارة بإطلالة نارية وهي بلا ملابس وشعرها مبلل في المسبح..اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة غير مسبوقة.. زهرة باب الحارة بإطلالة نارية وهي بلا ملابس وشعرها مبلل في المسبح..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في إنستغرام نشرت ديمة الجندي صورة لها في المسبح من جزر المالديف، وظهرت بإطلالة جريئة غير مسبوقة، حيث ظهرت ديمة وهي بلا ملابس من الأعلى، وشعرها مبلل مع ابتسامة عرضة ارتسمت على وجهها، وعلقت: "لحظات سعيدة".

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وصدم المتابعون بصورة ديمة الجندي حيث لم يعتادوا على الاطلالات النارية للفنانة، مطالبينها بالاحتشام وعدم السير وراء فنانات التعري الباحثات عن المزيد من الشهرة، بينما رأى البعض ان الصورة عادية لا تستحق كل هذه الهجوم.

وكشفت الممثلة السورية ديمة الجندي التي اشتهرت بدور زهرة في باب الحارة، عن تفاصيل مسلسل الفنان ياسر العظمة الجديد "السنونو" الذي سيعرض في رمضان القادم، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي خفيف، وأعلنت أن العظمة تواصل معها لتكون من فريق العمل رغم عدم عملهما معاً منذ 20 عاماً، ما أشعرها بسعادة كبيرة دفعتها للمشاركة دون تردد.

وكانت قد شوقت الممثلة السورية ​ديمة الجندي​ الجمهور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، بنشر مجموعة صور من كواليس تصوير فيلمها الجديد "​أحدب نوتردام​"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهو فيلم قصير مأخوذ من قصة عالمية تحمل الإسم نفسه.

وظهرت ديما بالصور بشعر منسدل، مع مكياج بسيط، ممسكةً بحبل ويظهر على ملامح وجهها الحزن، وفي صورة أخرى تحتضن الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​، الذي يبدو أنّه يجسد شخصية "الأحدب" في الفيلم. وأرفقت المنشور بتعليق: " صباحو، كتير ناس عم يسألوني عن فيلم الأحدب، انشالله بس يكون جاهز للعرض رح خبركون اكيد"، وهنأها الجمهور على الفيلم وتمنوا لها النجاح.

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