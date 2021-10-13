شاهد .. تفاصيل صادمة .. زواج الفنانة الشابة هيا مرعشلي من ملياردير سوري شهير .. لن تتخيل من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة .. زواج الفنانة الشابة هيا مرعشلي من ملياردير سوري شهير .. لن تتخيل من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة السورية ناهد حلبي، جدة الفنانة الشابة هيا مرعشلي، عن عقد قران حفيدتها رسميا على شاب رجل اعمال سوري من خارج الوسط الفني، يدعى يوسف.

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ناهد حلبي تنهي الجدل حول علاقة حفيدتها بناصيف زيتون

وبذلك التصريح تكون أنهت الفنانة ناهد الحلبي حالة الجدل التي استمرت على مدى الأشهر الماضية، تكهن خلالها رواد التواصل الاجتماعي بوجود قصة حب بينها وبين الفنان ناصيف زيتون.

وقالت جدة هيا مرعشلي، في مقطع فيديو نشره الإعلامي السوري ماجد العجلاني، عبر حسابه في موقع "إنستقرام"، إن هيا مخطوبة، متابعة: "هو حبيب وخطيب وزوج إلى حد ما".

سبب عدم الإعلان عن خطوبة هيا مرعشلي

وعن سبب عدم الإعلان عن خطوبة وزواج هيا مرعشلي، أكدت الفنانة ناهد الحلبي أن زوج هيالديه خصوصيات اجتماعية وأمور خاصة بعمله منعت الكشف عن التفاصيل، لكن خلال شهر من الآن سيتم إتمام الزيجة بالزفاف.

قصة حب هيا و يوسف

وأكدت أنها شعرت تجاه يوسف بالارتياح، وأن له غلاوة كبيرة مثل ابنها طارق.

وكشفت الفنانة ناهد الحلبي أن حفيدتها هيا مرعشلي تعرفت على خطيبها يوسف في سوريا وحدث بينهما قصة حب، ومن هنا تمت مباركة الأمر، مؤكدة أن القصة جاءت بشكل مفاجئ.

تنحدر هيا مرعشلي من أب لبناني وأم سوريّة، ولذلك فهي تحمل الجنسية اللبنانية فقط، خاصة أن القوانين في سوريا لا يمنح الأم إعطاء الجنسية لأولادها.

الفنانة الجميلة ​هيا مرعشلي ​التي تنتمي إلى عائلة فنية عريقة، شجعتها على خوض هذا المجال وكان أحد أسباب نجاحها، كشفت عن عمرها الحقيقي من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، برفقة الصور ومقطع الفيديو الذي نشرته بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها.

حيث تركت هيا مرعشلي، تعليقاً كشفت فيه عن عمرها حيث اكتفت بالرقم فقط وأنها ستبدأ عامها الـ24، وهو ما أحدث حالة من التفاعل بين الجمهور كونهم لم يتوقعوا أن يكون هذا عمرها، مشيرين إلى أنها صغيرة جدا في السن وبدأوا في التغزل بها.

عائلة هيا مرعشلي حرصت على تشجيعها للدخول لعالم التمثيل وخوض هذا المجال، فوالدها هو الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة الراحلة رندة مرعشلي، وجدتها الممثلة ناهد الحلبي وجدها الممثل اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي.

وفي الفترة الأخيرة، أخذ شكل هيا مرعشلي يتغير لتصبح شيئاً فشيئاً تشابه والدتها الفنانة الراحلة رندة مرعشلي التي توفيت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 عن عمر يناهز 42 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان.

في عام 2003 قدّمت هيا مرعشلي أول أدوارها التلفزيونية، حينما كانت طفلة في مسلسل “أبو المفهومية”، إلا أن الدور الذي قدمها للجمهور كان في عام 2011، حينما شاركت بمسلسل “جلسات نسائية” تحت إدارة المخرج المثنى صبح، وحصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.

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