شاهد .. وصلة رقص مثيرة لسيدة في المقابر مع هيكل عظمي ومتابع :مات من اللي شافه .. اتفرج

انت الان تتابع خبر وصلة رقص مثيرة لسيدة في المقابر مع هيكل عظمي ومتابع :مات من اللي شافه .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

سائق سيارة كان يمر على طريق «هول» المزدحم بإنجلترا، رأى مشهدًا لا يصدقه أحد، ففي وضح النهار اتفرج سيدة ترتدى زى راهبة، وترقص مع هيكل عظمى لإنسان وهيكل آخر لكلب وذلك بالقرب من مقبرة «هول العامة».

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شعر السائق بالذهول وأوقف سيارته وإلتقط صورًا توثق ذلك المشهد العجيب للسيدة التي كانت تبدو فى غاية السعادة وهى ترقص مع الهيكل العظمي للإنسان بينما تلعب مع هيكل الكلب وفقا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

الجميع يشاهد لحظة رقص السيدة مع الهيكل العظمي

ووقف العديد من أصحاب السيارات المارة على الطريق لحظة رؤيتهم لهذا المشهد، وهم غير مصدقين ولا يجدون تفسيرًا لقيام سيدة بالوقوف وسط المقابر والرقص مع الجثث، وتساءل البعض هل هي أرواح ضالة بتلك المقبرة تسيطر عليها، أم أنها تجسيد لمشهد مخيف في فيلم مرعب يسمى «الراهبة».

مشهد غريب يثير الذعر

وقال أحد الشهود الذى إلتقط الصور من مكانه فى سيارته، إنه رأى المقبرة التى تقع بـ«سبرينج بانك ويست» مقابل منعطف مدرسة «هيميرس» والمشهد كان ملفت للنظر وقد توقفت العديد من السيارات الأخرى وتوقف المارة لتصوير هذا المشهد الغريب، الذى حدث قبل منتصف نهار السبت الماضي على طريق «هول» المزدحم.

يذكر أن «مقبرة هول العامة» أنشأتها شركة خاصة عام 1847 غرب «كينجستون» بإنجلترا، ولم تُستعمل منذ ما يقارب 50 سنة أى منذ عام 1972، ولكنها على الرغم من ذلك لا تزال إحدى المعالم التاريخية بالمدينة إذا أنها تضم العديد من النصب التذكارية والمدافن من ضمنها شواهد ضحايا وباء الكوليرا عام 1800 وقبور العديد من الشخصيات المشهورة بإنجلترا

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