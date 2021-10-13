شاهد .. "فلتت منه".. دينا الشربيني تحرق قلب عمرو دياب وتشعل غضبة بظهور جرئ في عيد ميلاده.. لن تتوقع ماذا فعلت

انت الان تتابع خبر "فلتت منه".. دينا الشربيني تحرق قلب عمرو دياب وتشعل غضبة بظهور جرئ في عيد ميلاده.. لن تتوقع ماذا فعلت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة دينا الشربيني، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاد عمرو دياب، حيث أنه أتم عامه الـ 60 وسط الكثير من التهاني من قبل أصدقائه وزملاء الوسط الفني.

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حيث نشرت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو قصير، مع الفنان حسن أبو الروس وهما يغنيان ويرقصان على أغنية «فلتت منه» خلال وجودهما في الجونة، حيث يستعدان للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان التي تنطلق الخميس المقبل.

ونشرت دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» فيديو لها وهي ترقص وتغني الأغنية وارتدت ملابس جريئة، تشبه ملابس الأميرة ياسمين في الفيلم الشهير «علاء الدين».



وعلى الفور، انتشر الفيديو على نطاق واسه بالسوشيال ميديا وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمال إطلالتها، ولكن البعض انتقدها واعتبر أن ذلك رد فعل منها لتجاهل عمرو دياب في عيد ميلاده مما أثار تساؤلات الجمهور.78205219