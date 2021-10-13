شاهد .. شخصية معروفة تفضح ياسمين صبري بالأدلة وتكشف سر سينهيها .. وابو هشيمة في حالة ذعر اتفرج

انت الان تتابع خبر شخصية معروفة تفضح ياسمين صبري بالأدلة وتكشف سر سينهيها .. وابو هشيمة في حالة ذعر اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي المصري سيد علي، فضحت الناقدة الفنية ​حنان شومان​، الممثلة ​ياسمين صبري​، مؤكدة انها لا تصلح ان تكون ممثلة، حيث ان ياسمين تشاهد مسلسلات أجنبية وتقتطف منها مشاهد من أجل تنفيذها.

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وأشارت حنان شومان ان ياسمين صبري تصلح لتكون ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس ممثلة وفنانة، اما عن توجه ياسمين للتأليف الدرامي،

عبّرت الناقدة عن دهشتها لإتجاه ياسمين صبري الى التأليف قائلة :"المشكلة إنها كمان عايزة تؤلف أو تعلن التأليف، مؤكدة ان لديها معلومات تفيد انها في احد مسلسلاتها كانت تشاهد مسلسلات أجنبية ةتختار منه مشاهد لتنفذها.

وأضافت الناقدة الفنية ​حنان شومان: "معنديش مشكلة إن ممثل يكتشف في نفسه موهبة الكتابة، بس لازم الأول يبقى موهوب كممثل".

هذا وكانت قد أثارت ياسمين صبري مؤخرا الجدل بين المتابعين بعد اتهامها بتقليد جورجينا رودريغز حبيبة رونالدو، وذلك بسبب التشابه في الشكل واللبس والاطلالات، وحتى بطريقة التقاط الصور.36346885