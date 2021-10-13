شاهد .. الممثل تيم حسن وهل يعتبرها ابنته ..ابنة وفاء الكيلاني ببرائه وجمالها الطفولي هكذا أصبحت ؟ صورة

انت الان تتابع خبر الممثل تيم حسن وهل يعتبرها ابنته ..ابنة وفاء الكيلاني ببرائه وجمالها الطفولي هكذا أصبحت ؟ صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت المذيعه المصريه وفاء الكيلاني صورة لإبنتها اللبنانية من زواجها الأول، وعبرت عن حبها الكبير لها ولم تقل ما اذا كانت جاءت إلى لبنان لترى ابنيْها أم أنهما سافرا إليها إلى مصر.



ابنتها أصبحت شابة جميلة جدًا وتشبهها كثيرًا من حيث الشخصية والجمال والأنوثة الطاغية.69305784



وفاء كانت أعلنت عن حزنها على لبنان وما يحدث فيه من أوضاع صعبة ووصفته ببلدها الثاني، وقالت:



(مايحدث في بلدنا الثاني، بلد اولادي لبنان.. محبط ومحزن.. وموجع يوماً بعد يوم يزداد سوء.. الخوف من الجوع وعواقبه.. أصبح شبحآ يلازم الجميع ويقلقنا عميقآ على الحاضر والمستقبل)

وتابعت: (الوضع يحتاج لتدخل من العقلاء.. لإنقاذ هذا البلد الجميل قبل ان يتأخر الوقت)



وفاء حزينة على بلد كلن يومًا مقصدًا لكل الدول العربية، حزينة على بلد الجمال والأناقة والرفاهية قبل أن تقضي عليه الطبقة السياسية الحاكمة التي جعلته فقيرًا ومديونًا.

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