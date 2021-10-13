شاهد .. ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز تذهل الجميع بـ جمالها الرباني وكانها حورية تمشي على الارض في اول ظهور لها مع والدتها ..اتفرج

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز تذهل الجميع بـ جمالها الرباني وكانها حورية تمشي على الارض في اول ظهور لها مع والدتها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعاد رواد المواقع الاجتماعية، تداول مقاطع فيديو تظهر فيها الفنانه ياسمين عبد العزيز مع ابنتها الكبيرة.

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حيث عبرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن شعورها بالفخر والسعادة بتخرج ابنتها من زوجها الأول المُنتج محمد حلاوة، التي تحمل نفس اسمها، من المدرسة.

وسجلّت الفنانة لقطات مُصورة أثناء الاحتفال في منطقة أهرامات الجيزة نشرتها على موقع «إنستجرام».

وعلّقت «عبدالعزيز» على مقطع الفيديو قائلة: «بنتي وأختي وصحبتي اتخرجت، ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب».

وعلّق زوج الفنانة، وهو الفنان أحمد العوضي، على تخرّج ابنة زوجته قائلًا: «مبروك ياسمينا.. قمر العالم بحبك يا بنت».

وعقل احد المعجبين بالفنانة : "ماشاء الله كانها حورية تمشي على الارض".

كانت دفعة ابنة الفنانة تستعد للاحتفال، ويصطفون بجوار بعضهم، ثم ألقى جميعهم بالقبعات في الهواء واحتضنوا بعضهم، وهنا تنتهي اللقطات المُصورة، دون إيضاح ملامح ابنتها بين أعداد من طلاب دفعة الابنة.86801963