شاهد .. اشبه بأحتفلات اميرات ديزني الخياليه الممثلة دنيا بطمة وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى(صور وفيديو)

انت الان تتابع خبر اشبه بأحتفلات اميرات ديزني الخياليه الممثلة دنيا بطمة وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى(صور وفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

احتفلت النجمة المغربية دنيا بطمة بعيد ميلاد ابنتها الثانية "ليلي روز" التي أتمت عامها الأول، حيث توجهت لها بالتهنئة عبر نشر صورتها في "ستوري" بحسابها على إنستغرام، ووضعت علامة قلب على وجه الصغيرة لإخفائه عن المتابعين.

89575268

وشاركت بطمة صورا وفيديوهات سابقة من احتفال عيد ميلاد ابنتها البكر "غزل" والذي طغت عليه الأجواء الفخمة مع الديكورات المميزة، وعلقت قائلة على الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها: "قبل أربع شهور كان عيد ميلاد أول فرحة حياتي غزل الترك، واليوم راح يكون عيد ميلاد ثاني فرحة بحياتي ليلي روز الترك".

وبدت غزل في الصور والفيديوهات بإطلالة العروس بفستان أبيض، بينما جاءت الزينة بالألوان الفاتحة بين البالونات البيضاء والزهرية والزرقاء، والتقطت دنيا بطمة الصور برفقة صغيرتها وزوجها في لقطات عائلية مبهجة.

وشارك المنتج البحريني محمد الترك صورة لابنته ليلي روز على حسابه عبر إنستغرام، وتوجه لها بمعايدة قائلاً: "كل عام وانت حبيبتي الأميرة الصغيرة، يا رب ياخد من عمري ويعطيكي".



وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع بطمة واستعداداتها للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها، وجاء في التعليقات: "ليه غطيتي وجه الطفلة أنا استغربت صراحة من هذي الحركة".89575268