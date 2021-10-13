شاهد .. بحركة اغراء متعمدة ...صافيناز تثير غرائز متابعيها بصورة فاضخة على السرير وحجم ماكشفته للمتابعين صادم ! .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بحركة اغراء متعمدة ...صافيناز تثير غرائز متابعيها بصورة فاضخة على السرير وحجم ماكشفته للمتابعين صادم ! .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص في انستغرام، نشرت الراقصة ​صافيناز​ صوراً جديدة لها وهي مستلقية في السرير، مرتدية باكليس تايجر، وتضع مكياجا صارخا، وتقوم بحركات اغراء.

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تداول رواد مواقع التواصل والمتابعين صور صافيناز عبر صفحاتهم الخاصة، والصفحات الفنية، وتغزلوا بجمالها وإثارتها، بينما هاجمها البعض بسبب اطلالاتها الجريئة وحركات الإغراء التي تقوم بها بجميع صورها، ومقاطع الفيديو التي تنشرها على صفحاتها في مواقع التواصل.

وكانت قد أثارت صافيناز الجدل مؤخرا بعد ظهورها ببدلة رقص جريئة جدا باللون الأزرق، وما لفت المتابعين احتمالية إجراء صافيناز عمليات نفخ لصدرها، حيث كاد يخرج من ملابسها.

لدى صافيناز قاعدة جماهرية، ومتابعيها على مواقع التواصل وصل الى 2 مليون، وتعتبر من اشهر الراقصات في مصر بالوقت الحالي، رغم اصولها غير العربية.

(ويمتنع عن نشر الصورة أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل)

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