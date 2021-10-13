شاهد .. مشهد يوقف القلب .. أشخاص ماره تتفاجئ بخروج شئ مرعب يخرج من حمام عمومي يبث الهلع بينهم؟

انت الان تتابع خبر مشهد يوقف القلب .. أشخاص ماره تتفاجئ بخروج شئ مرعب يخرج من حمام عمومي يبث الهلع بينهم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إن أحد أكبر المخاوف هي مصادفة أسد داخل غابة أو في البرية خاصة إذا كنت من رواد رحلات السفاري، لكن أن تصادف ملك الغابة داخل الحمام هو ما قد يجمد الدماء في عروقك حقا.

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تفاجأ مغامرون في رحلة سفاري وسط البرية برؤية أسد ضخم يخرج من حمام عمومي في إحدى الغابات بالهند.

خلال مقطع فيديو أثار ضجة مواقع التواصل الاجتماعي وثق مغامرون قي رحلة سفاري لحظة خروج أسد من دورة مياه عامة في الهند.

تم نشر هذا الفيديو بواسطة منظمة غير حكومية تدعى WildLense على حسابها الرسمي في Twitter مع نص توضيحي كتب فيه: "الحمامات العامة ليست آمنة دائمًا للبشر، وأحيانًا يمكن استخدامها من قبل الأسود أيضًا".

تم تصوير لحظة خروج الأسد من المرحاض بواسطة أحد رواد رحلات السفاري أثناء مرور السيارة عبر دورة مياه عامة.

يشارك مستخدمو الإنترنت ردود أفعالهم في التعليقات على الفيديو، حيث كتب أحد المستخدمين ساخرًا: "ملك الغابة يفعل ما يشاء، لا أحد يستطيع مقاطعته".

وكتب مستخدم آخر: "إنه نداء الطبيعة"، فيما علق آخر: "يبدو أن الأسود أكثر تحضرًا في الهند على ما يبدو".37901778