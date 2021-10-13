شاهد .. الفنانه ايمي سمير غانم أصيبت باكتئاب حاد وتتعزل الفن وحسن الرداد يعيش في حزن شديد !؟

انت الان تتابع خبر الفنانه ايمي سمير غانم أصيبت باكتئاب حاد وتتعزل الفن وحسن الرداد يعيش في حزن شديد !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعيش الممثلة امصريه ايمي سمير غانم أسوأ أيام حياتها بعد وفاة والدها سمير غانم بعد اصابتهما بفيروس كورونا



بغمضة عين وجدت ايمي نفسها يتيمة، وانتقلت إلى حياة خالية من كلمة “بابا” او “ماما” وكانت متعلقة بهما كثيرًا.30355019



حين نفقد والدًا نفقد الأمان، وحين تموت والدة نفقد الحنان، فكيف اذا فقدت ايمي وشقيقتها دنيا والديهما بفترة زمنية قصيرة جدًا؟



بعض المواقع المصرية قالت إن ايمي تعيش اكتئاب حاد بعد رحيل سمير ودلال ولم تستطع تجاوز هذه المصيبة حتى اللحظة، بل كانت تتمنى لو أن أحدًا منهما نجا من هذا الفيروس الحقير الذي جاء ليسلب منها أغلى ما تملك.



بينما دنيا أقوى من شقيقتها قليلًا، واطلت منذ فترة في مهرجان تكريم والديْها لكنها لم تتمالك دموعها ىظهر ضعفها حين انهارت امام الكل.



أعلن الله ايمي ومعها دنيا على المصيبتين الكبيرتين اللتين حلّتا على حياتهما ودمّرتا نفسيتهما.30355019