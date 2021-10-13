شاهد .. بعد الضجة التي رافقت ظهورها بين احضان سعد لمجرد.. روان بن حسين تخرج عن صمتها وتعلن بأرتباطها!؟ بالفيديو

انت الان تتابع خبر بعد الضجة التي رافقت ظهورها بين احضان سعد لمجرد.. روان بن حسين تخرج عن صمتها وتعلن بأرتباطها!؟ بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد الضجة التي رافقت ظهورها في حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، خرجت الفاشينيستا والفنانة الكويتية ​روان بن حسين ​عن صمتها، وعبرت عن إستغرابها من الجدل الذي سببه فيديو إحتضانها له كأي معجبة على المسرح في دبي.

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وأكدت أن ما تم تداوله حول إرتباطها بسعد لا يمت للواقع بصلة وهو مجرد شائعات، ولفتت الى انه لا يمكن أن تتزوج أو ترتبط بشخص مشهور.



كما طلبت من المتابعين عدم تناقل أخبار غير صحيحة وغير مؤكدة.



يذكر أن روان كانت تعرضت للكثير من الإنتقادات من المتابعين بسبب تصرفها، وعبروا عن استيائهم من جرأتها وعدم ممانعتها الأمر، ولفت البعض الآخر إلى استمرارها في احتضانه، على الرغم من استمراره في الغناء وابتعاده عنها قليلاً.75454248